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Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті

Його повноваження перейдуть до Ради безпеки, на засіданнях якої керуватиме прем'єр.

Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко підписав декрет “Про захист суверенітету і конституційного ладу”.

Про це пише belta.by.

Цей документ передбачає, що у разі загибелі глави держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їхні посадові особи діють відповідно до рішень Ради безпеки, на засіданнях якого головує прем'єр-міністр.

При цьому на території країни негайно вводиться надзвичайний або військовий стан, а Радою безпеки визначається перелік заходів щодо їх забезпечення.

“Основним питанням буде питання проведення виборів. Рада безпеки за участю губернаторів прийме рішення про їх проведення”, – йдеться у повідомленні.

Декрет набуває чинності з моменту його підписання.

Нагадаємо, у квітні Лукашенко заявив, що іноземні спецслужби готували замах на нього і хотіли "посадити в льох" його дітей.

Варто додати, що старший син Лукашенка - 45-річний Віктор Олександрович Лукашенко - де-юре входить до складу згаданої Ради Безпеки Республіки Білорусь і де-факто є там другою людиною після свого батька. Тобто правитель Білорусі фактично підписав декрет про перехід влади своєму синові.

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