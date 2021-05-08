Найбільший бензиновий трубопровід США припинив роботу через кібератаку

Американська енергетична компанія Colonial Pipeline, яка є оператором найбільшого у США бензинопроводу, стала жертвою хакерської атаки

"У п'ятницю, 7 травня, Colonial Pipeline Company з'ясувала, що стала жертвою кібератаки. Пізніше ми визначили, що інцидент пов'язаний із програмою-вимагачем. У відповідь на це ми превентивно перевели деякі системи в офлайн-режим, щоб обмежити загрозу. Атака тимчасово призупинила всі операції, пов'язані з трубопроводом, і вплинула на наші деякі інформаційні системи", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Як повідомляє USA Today, компанія постачає близько 45% усього пального на Східному узбережжі США.

Компанія транспортує бензин, дизель, авіаційне пальне і мазут з нафтопереробних заводів, розташованих на узбережжі Мексиканської затоки, через систему трубопроводів, що простягається від Техасу до Нью-Джерсі.

Colonial Pipeline найняла компанію з кібербезпеки для розслідування характеру та масштабів атаки, а також повідомила про неї у правоохоронні органи та федеральні відомства. Компанія запевнила, що "наполегливо працює над вирішенням цього питання та мінімізації проблем для клієнтів і тих, хто покладається на Colonial Pipeline".

Американські аналітики попередили, що тривала зупинка трубопроводу вже через п'ять-шість днів може призвести до дефіциту палива та стрибка цін на бензин на значній території США - від Алабами до округу Колумбія. Крім того, можуть виникнути проблеми з заправкою літаків у великих аеропортах, таких як у Атланті і Шарлотті.

За даними Bloomberg, Colonial Pipeline стала жертвою віруса-шифрувальника DarkSide.

Угрупування DarkSide працює за схемою "вимагач-як-послуга" (RaaS), рекламуючи свій вірус в даркнеті. Його використовують для атак переважно на великі корпоративні мережі. Він шифрує дані, а потім вимагає у постраждалих компаній викуп. Якщо жертви відмовляються платити, учасники DarkSide публікують викрадені у них дані на своєму сайті в даркнеті.