Білий дім вніс корективи до стенограми щодо підтримки членства України в НАТО

Пресслужба Білого дому внесла корективи у відповідь заступниці речника адміністрації Карін Жан-П’єр на пряме запитання, чи підтримують США приєднання України до НАТО.

Зміни в стенограмі з’явилися через певний час після публікації першої версії розмови, передає Укрінформ.

Розмова представниці адміністрації відбулася 6 травня в президентському літаку, який прямував до Луїзіани. Коли один із журналістів спитав Жан П’єр про підтримку членства України в НАТО, вона відповіла ствердно. Дослівно це виглядало так: "Я сказала, Укр… - так. Так (ми підтримуємо – ред.)". Натомість ці слова потім були закреслені пресслужбою Білого дому в тексті.

У першій версії стенограми відповіді Карін Жан П’єр зазначалося, що "адміністрація Байдена віддана тому принципу, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, якщо вони виконають зобов'язання для вступу і зроблять внесок у посилення євроатлантичної безпеки". Ця частина її відповіді не зазнала коригувань.

Американське видання New York Post поцікавилось у Білому домі про цей випадок й отримало відповідь, що речниця "обмовилася", а її слова були закреслені в тексті, оскільки не відображають офіційної політики США.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав з першим візитом Київ. За словами голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, під час зустрічі Президента з главою Держдепартаменту США, Блінкен підтримав прагнення України отримати План дій щодо членства в НАТО.