Український міністр і американський держсекретар провели зустріч у Києві.

Державний секретар США Ентоні Блінкен в рамках візиту до України зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

На сайті міністерства повідомляється, що розмова стосувалася, зокрема, залучення США до мирного врегулювання в Україні.

"Сторони приділили окрему увагу шляхам дієвого залучення Сполучених Штатів до дипломатичних зусиль з мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту у тісній координації з Німеччиною та Францією як сторонами Нормандського формату", - йдеться в повідомленні.

Кулеба і Блінкен погодились, що частковий відвід російських військ від кордонів з Україною не знімає загрози подальшого загострення з боку РФ.

Фото: mfa.gov.ua

Фото: mfa.gov.ua

Фото: mfa.gov.ua

Вони також говорили про можливу майбутню зустріч президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, про газопровід "Північний потік - 2", про співпрацю між Україною і США у сфері енергетики (зокрема водневої).

Блінкен сказав, що США готові допомогати Україні з проведенням реформ для успішної євроатлантичної інтеграції та продовження співпраці нашої держави з МВФ.

Кулеба розповів про поточні кроки української влади, спрямовані на забезпечення ефективної діяльності антикорупційних інституцій, незалежності судової системи та прокуратури, деолігархізації ключових секторів української економіки.

Вони говорили про подальшу інтеграцію України до НАТО і взаємодію між країнами у боротьбі з пандемією COVID-19, протидії змінам клімату, захисті прав людини.

Нагадаємо, що в ході візиту в Україну Блінкен зустрівся також із предстоятелем Православної церкви України, керівництвом і лідерами фракцій Верховної Ради, президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем.