ЗМІ оприлюднили урядові темники з відповідями про зміну керівництва "Нафтогазу"

Там зібрано відповіді на більшість незручних питань, які можуть ставити щодо такого рішення.

Видання ZN.ua опублікувало "урядовий темник", присвячений зміні голови правління НАК "Нафтогаз" з Андрія Коболєва на Юрія Вітренка. У документі, як стверджує медіа, зібрані відповіді на більшість незручних питань, які можуть ставити щодо такого рішення.

"Основний акцент у більшості готових відповідей робиться на поганому фінансуванні результатів компанії та провалі програми нарощення власного видобутку газу, яким в свій час займався сам Вітренко, також без результатів. Однак не гребують автори темника і відвертими маніпуляціями та брехнею", - стверджує ЗМІ.

На питання про те, чи не був Вітренко призначений із порушенням антикорупційного законодавства, оскільки закон забороняє призначати керівниками держкомпаній тих, хто раніше у виконавчій владі наглядав за ними, пропонується відповідати, що Міненерго жодного нагляду за роботою "Нафтогазу" не здійснює.

Декілька частин "методички" з відповідями присвячені питанням відносин України з міжнародними партнерами. Зокрема:

"Західні політики та дипломати і не мають цікавитися тим, що цікавить нашу владу і суспільство".

"Важливо коректно оцінювати заяви, які зараз звучать. Що захищають на Заході? Не прізвища, а принципи - корпортивне управління. Ми підтримуємо корпоративне управління і вже третій рік захищаємо від нападів з різних боків наглядові ради у державних компаніях".

"Треба віддати Андрію Коболєву належне. Разом з командою "Нафтогазу" з 2014 року він зробив багато. Але - разом з командою. Якою зокрема був і Юрій Вітренко на одній з лідерських позицій".

У розділі "Якщо скажуть, що не можна було чіпати наглядову раду", пропонують сказати, що такий захист ідей наглядових рад попри об'єктивні проблеми в компанії призводить до дискредитації ідеї та загалом принципів корпоративного управління.

А от щодо "Укрзалізниці" пропонується говорити, що там "ситуація особлива і пов'язана з тим, що досі існує несправедливість у тому, що не всі, хто користується послугами компанії, сплачує справедливу ціну".

Нагадаємо, що Кабмін 28 квітня провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка. Вітренка призначили терміном на рік.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин. Він сказав, що не писав жодних заяв.

29 квітня Андрій Коболєв повідомив, що віддав ключі від кабінету Вітренку. В "Нафтогазі" вважають рішення про звільнення Андрія Коболєва "юридичною маніпуляцією".

Про звільнення Коболєва висловилися Держдеп і посли країн G7. Вони нагадали, "що корпоративне управління подібними підприємствами має бути вільним від політичного втручання".

Як з’ясувалося, Кабінет міністрів змінив правила призначення голови правління НАК "Нафтогаз", щоб цю посаду зміг отримати Юрій Вітренко.