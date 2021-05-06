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Зеленський анонсував "дуже серйозну" двосторонню угоду зі США

Президент заявив, що йдеться про "фундаментальний формат підтримки".

Зеленський анонсував "дуже серйозну" двосторонню угоду зі США
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з главою Держдапартаменту Ентоні Блінкеном обговорював "дуже серйозну" двосторонню угоду між Україною і США.

Про це президент сказав на брифінгу в четвер, 6 травня.

"Ми проговорили фундаментальний формат підтримки. Ми говорили про питання альянсу і можливої двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього, зараз рано говорити про деталі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що, починаючи з 2014 року, Україна неодноразово заявляла про бажання отримати статус основного союзника США поза НАТО.

У 2017 році Верховна Рада попереднього скликання навіть прийняла звернення до Конгресу США із закликом укласти з Україною оборонну угоду і надати Україні статус основного союзника поза НАТО.

З 1989 року такий статус отримали Австралія, Єгипет, Ізраїль, Південна Корея, Японія, Нова Зеландія, Йорданія, Аргентина, Бахрейн, Філіппіни, Таїланд, Тайвань, Кувейт, Марокко, Пакистан, Афганістан, Туніс і Бразилія.

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