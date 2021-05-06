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Тимошенко на зустрічі з Блінкеном звернулася до США із закликом допомогти Україні з вакциною

Сторони також обговорили ситуацію в Україні та відносини між нашою державою і США.

Тимошенко на зустрічі з Блінкеном звернулася до США із закликом допомогти Україні з вакциною
Фото: ba.org.ua

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час зустрічі з Державним Секретарем США Ентоні Блінкеном, заступницею Державного Секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд та виконувачем обов’язків помічника Державного Секретаря США у справах Європи та Євразії Філіпом Рікером звернулась до США з проханням якнайшвидше допомогти Україні придбати якісні вакцини Pfizer для захисту громадян України в умовах пандемії коронавірусу.

«Сьогодні надзвичайно складна ситуація у боротьбі з COVID-19. Ми спостерігаємо серйозне відставання у темпах вакцинації українців. Я звертаюсь до Президента та Уряду США з проханням якнайшвидше допомогти придбати якісні вакцини Pfizer для захисту наших громадян. Немає нічого важливішого за здоров’я та життя людей», – наголосила Юлія Тимошенко.

Сторони також обговорили ситуацію в Україні та відносини між нашою державою і США. Окрему увагу було приділено шляхам припинення війни на Сході України та поверненню окупованих територій Донбасу й Криму.

Зустріч відбулася в рамках спілкування Ентоні Блінкена, Вікторії Нуланд і Філіпа Рікера з головою Верховної Ради України та лідерами парламентських фракцій.

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