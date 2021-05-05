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ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом

Рішення підтримали 12 членів ЦВК.

ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
Фото: facebook/Cлуга народу

Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по округу №87.

Відповідну постанову ЦВК прийняла на засіданні 5 травня після отримання від Василя Вірастюка заяви з доданими документами для його реєстрації народним депутатом. інформує громадянська мережа ОПОРА.

Рішення підтримали 12 членів ЦВК. Зараз комісія шукає оптимальні шляхи виходу з ситуації.

Як зазначив заступник голови ЦВК Віталій Плукар, "станом на сьогодні, чистого юридичного шляху для виходу з цієї ситуації немає".

Раніше Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову, якою визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87 та визнала протиправним й скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка обрали нардепом.

За підсумками проміжних виборів на окрузі №87 (Надвірнянський район та окремі сусідні території) з невеликим відривом лідирував Василь Вірастюк зі "Слуги народу". Він набрав лише на 749 голосів більше, ніж його суперник Олександр Шевченко з партії "За майбутнє".

Результати голосування на п'яти дільницях, де нібито перемагав Шевченко, було скасовано. Попри це, ЦВК оголосила вибори такими, що відбулися.

Підрахунок голосів на 87 ОВК проходив зі скандалами. Після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу у Facebook. Підрахунок голосів "завис" на 67,52%, після чого народні депутати від "Слуги народу" вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

Після цього партія "Голос" двічі подавала заявку на зміну голови ОВК. У середу під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у "делегації" слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна. Врешті дорахували голоси лише в ніч на 4 квітня. 22 квітня ЦВК офіційно оголосила Вірастюка переможцем виборів.

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