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На Прикарпатті місцевий житель влаштував стрілянину на автозаправці, є постраждалі

Стрілка затримали.

У селі Черемхів Коломийського району на Івано-Франківщині чоловік вчинив стрілянину на автозаправці, поранив двох людей та втік на автомобілі у невідомому напрямку.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Подія сталася 3 травня близько 4 години. На місце події виїхали працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, криміналісти й оперативні працівники.

Попередньо працівники поліції встановили, що на території заправки було дві компанії, як раптом між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета у бік інших.

У результаті 32 та 38-річні місцеві мешканці отримали поранення та госпіталізовані до лікувального закладу, а правопорушник з місця події втік.

Оперативні працівники обласної і місцевої поліції оглянули місце події, опитали можливих свідків та очевидців, переглянули камери відеоспостереження та встановили марку автомобіля, на якому втік зловмисник.

Невдовзі правоохоронці із залученням бійців роти поліції особливого призначення розшукали та затримали нападника, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний мешканець Коломиї.

Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вилучили зброю, речові докази та направили все на експертизу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Невдовзі хулігану повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Індустріальному районі Харкова чоловік влаштував стрілянину через сварку у черзі до буфету, постражддали двоє осіб.

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