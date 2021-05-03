У понеділок, 4 травня у Києві мотопатруль відкрив свій четвертий сезон.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

Основною метою підрозділу є прибуття в важкодоступні місця, куди швидко не зможе прибути автомобільний патруль (ДТП, регулювання руху тощо).

“Досвідчені, швидкі та мобільні, вони вже не перший рік доводять свою ефективність”, – додали патрульні.

Нагадаємо, мотопатруль в українській столиці запрацював у січні 2018 року. Основною функцією нового підрозділу патрульних на мотоциклах стала прибуття в важкодоступні місця - тобто туди, куди швидко не зможе прибути автомобільний патруль. В основному мова йде про швидкий приїзд патрульних на місце ДТП - для надання допомоги постраждалим, оформлення необхідних документів, регулювання потоку транспорту в місці ДТП тощо.