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У Києві мотопатруль відкрив новий сезон роботи

Основною метою підрозділу є прибуття в важкодоступні місця.

У понеділок, 4 травня у Києві мотопатруль відкрив свій четвертий сезон.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

Основною метою підрозділу є прибуття в важкодоступні місця, куди швидко не зможе прибути автомобільний патруль (ДТП, регулювання руху тощо).

“Досвідчені, швидкі та мобільні, вони вже не перший рік доводять свою ефективність”, – додали патрульні.

Нагадаємо, мотопатруль в українській столиці запрацював у січні 2018 року. Основною функцією нового підрозділу патрульних на мотоциклах стала прибуття в важкодоступні місця - тобто туди, куди швидко не зможе прибути автомобільний патруль. В основному мова йде про швидкий приїзд патрульних на місце ДТП - для надання допомоги постраждалим, оформлення необхідних документів, регулювання потоку транспорту в місці ДТП тощо.

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