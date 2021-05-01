Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Шевченківський районний суд міста Києва взяв під варту строком на 60 діб водія автомобіля Infiniti, який в ніч на 1 травня 2021 року вчинив у столиці смертельну ДТП.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Можливість внесення застави суд своїм рішенням не передбачив.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

“Як установлено слідством, 25-річний водій, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, не виконав вимогу поліції про зупинку транспортного засобу, та не впоравшись з керуванням автомобіля здійснив виїзд за межі проїзної частини з подальшим наїздом на опору світлофора”, – йдеться у повідомленні.

Водія Infiniti затримали у порядку статті 208 КПК України. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, ДТП сталася на бул. Лесі України у Печерському районі столиці, 18-річна пасажирка автомобіля загинула на місці. Водій та ще одна пасажирка цього ж транспортного засобу отримали тілесні ушкодження.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що водій був напідпитку, а у квітні 2020 року його вже затримували за п’яне водіння у Вінницькій області.