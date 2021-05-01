Служби проводитимуться у майже 14 тисячах храмах.

Святкові богослужіння з нагоди святкування Великодня можуть відвідати більше мільйона вірян.

Про це повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України.

За попередньою інформацією, святкові богослужіння проводитимуться у майже 14 тисячах храмах.

Публічну безпеку та порядок громадян забезпечуватимуть понад 29 тисяч правоохоронців: 21,1 тис. поліцейських, 1,6 тисячі військовослужбовців НГУ, 1,4 тис. курсантів закладів МВС, а також працівники ДСНС.

Вони перебуватимуть поблизу культових споруд, а також стежитимуть за безпекою на автошляхах та біля місць відпочинку громадян.

Правоохоронці, які заступають на службу у святкові дні, не лише стежитимуть за порядком, а й контролюватимуть дотримання карантинних обмежень. При цьому вони проводитимуть у першу чергу роз’яснювальну роботу, а у випадку ігнорування зауважень – притягуватимуть порушників до адміністративної або ж кримінальної відповідальності.

“Тому поліцейські закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень, зокрема – соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, напередодні великодніх свят в усіх регіонах держави правоохоронці провели зустрічі з керівниками єпархій та храмів та нагадали їм про дотримання карантинних обмежень під час релігійних відправ.

Нагадаємо, Церква просить мирян дотримуватися дистанції і обов’язково одягати маски.