Під час святкування Великодня та травневих свят чергуватимуть 7 тис. рятувальників

Також - 2 тисячі одиниць рятувальної та спеціальної техніки.

На період святкування Великодня та травневих свят підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Усього на чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч особового складу та 2 тисячі одиниць рятувальної та спеціальної техніки.

В готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, зокрема 8 повітряних суден.

Зокрема, у кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

З 9-ї години ранку 01 травня до 9-ї ранку 05 травня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення Великодніх святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій.

Також здійснюється посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей. Рятувальниками проведено перевірку всіх культових споруд, а інспекторським складом проведено протипожежні інструктажі зі священнослужителями.

Нагадаємо, усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України будуть переведені на посилений режим роботи на час травневих і великодніх свят. До забезпечення порядку залучать авіацію.