Під час святкування Великодня та травневих свят чергуватимуть 7 тис. рятувальників

На період святкування Великодня та травневих свят підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Усього на чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч особового складу та 2 тисячі одиниць рятувальної та спеціальної техніки.
В готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, зокрема 8 повітряних суден.
Зокрема, у кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.
З 9-ї години ранку 01 травня до 9-ї ранку 05 травня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення Великодніх святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій.
Також здійснюється посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей. Рятувальниками проведено перевірку всіх культових споруд, а інспекторським складом проведено протипожежні інструктажі зі священнослужителями.
Нагадаємо, усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України будуть переведені на посилений режим роботи на час травневих і великодніх свят. До забезпечення порядку залучать авіацію.