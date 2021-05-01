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Під час святкування Великодня та травневих свят чергуватимуть 7 тис. рятувальників

Також - 2 тисячі одиниць рятувальної та спеціальної техніки.

Під час святкування Великодня та травневих свят чергуватимуть 7 тис. рятувальників
Фото: mvs.gov.ua

На період святкування Великодня та травневих свят підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Усього на чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч особового складу та 2 тисячі одиниць рятувальної та спеціальної техніки.

В готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, зокрема 8 повітряних суден.

Зокрема, у кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

З 9-ї години ранку 01 травня до 9-ї ранку 05 травня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення Великодніх святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій.

Також здійснюється посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей. Рятувальниками проведено перевірку всіх культових споруд, а інспекторським складом проведено протипожежні інструктажі зі священнослужителями.

Нагадаємо, усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України будуть переведені на посилений режим роботи на час травневих і великодніх свят. До забезпечення порядку залучать авіацію.

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