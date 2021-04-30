Тайны Резиденции Президента
Тайны Резиденции Президента
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Мендель йде з посади прессекретаря Зеленського, але працюватиме в Офісі президента радницею
Мендель йде з посади прессекретаря Зеленського, але працюватиме в Офісі президента радницею
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
ГоловнаСуспільствоПодії

На Житомирщині викрили двох посадовців поліції, які брали хабарі талонами на пальне

Обох затримали після отримання талонів на 30 тис. гривен.

На Житомирщині викрили двох посадовців поліції, які брали хабарі талонами на пальне
Фото: zhit.gp.gov.ua

У Житомирській області правоохоронці викрили двох керівників підрозділів поліції під час одержання неправомірної вигоди на загальну суму майже 30 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Зокрема, начальник сектора реагування патрульної поліції, за попередньою змовою із начальником відділу поліцейської діяльності вимагали та отримали від представника агрофірми талони на 1100 літрів пального (бензин та дизельне пальне) на загальну суму майже 30 тис. гривень.

"Таку «таксу» правоохоронці встановили за безперешкодний рух великогабаритної техніки агрофірми територією Квітневої, Попільнянської та Андрушівської територіальних громад. Обох осіб, відразу після отримання ними неправомірної вигоди, затримано у порядку ст. 208 КПК України", - повідомили в прокуратурі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Фото: zhit.gp.gov.ua

Нагадаємо, у березні 2016 року на затримали в.о. начальника ГУ Національної поліції в Черкаській області та заступника директора Інституту післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ України. Обох підозрюють у тому, що намагалися дати заступникові голови Нацполіції 2 тис. доларів хабара і талони на 400 літрів бензину за успішне проходження атестації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також