У Житомирській області правоохоронці викрили двох керівників підрозділів поліції під час одержання неправомірної вигоди на загальну суму майже 30 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Зокрема, начальник сектора реагування патрульної поліції, за попередньою змовою із начальником відділу поліцейської діяльності вимагали та отримали від представника агрофірми талони на 1100 літрів пального (бензин та дизельне пальне) на загальну суму майже 30 тис. гривень.

"Таку «таксу» правоохоронці встановили за безперешкодний рух великогабаритної техніки агрофірми територією Квітневої, Попільнянської та Андрушівської територіальних громад. Обох осіб, відразу після отримання ними неправомірної вигоди, затримано у порядку ст. 208 КПК України", - повідомили в прокуратурі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Фото: zhit.gp.gov.ua

Нагадаємо, у березні 2016 року на затримали в.о. начальника ГУ Національної поліції в Черкаській області та заступника директора Інституту післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ України. Обох підозрюють у тому, що намагалися дати заступникові голови Нацполіції 2 тис. доларів хабара і талони на 400 літрів бензину за успішне проходження атестації.