Дружина судді Чауса просить Зеленського допомогти з пошуком її чоловіка

"Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя".

Дружина українського судді Миколи Чауса, який зник у Молдові 3 квітня, звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського, в якій просить втрутитися в пошуки її чоловіка.

Про це вона повідомила виданню hromadske та надала копію документа.

"Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Він очікував рішення, аби відповідно до процедури повернутися в Україну та захищати себе від незаконного переслідування з боку працівників НАБУ", - зазначила в заяві Світлана Чаус.

Вона говорить, що в разі ігнорування її заяви звертатиметься в міжнародні інстанції.

"Якщо ж спецслужби й надалі незаконно утримуватимуть мого чоловіка, ми продовжуватимемо звертатися до всіх лідерів європейських і світових держав. Сім’я та адвокати вживатимуть усіх необхідних заходів, аби повернути Миколу Чауса живим", - написала жінка.

Водночас адвокат Чауса Олександр Вишневий зазначив, що українські правоохоронці досі не відкрили кримінального провадження за фактом викрадення, хоча вони зверталися з відповідними заявами. Зокрема, про відсутність кримінального провадження заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, наголосивши: "Коли буде зареєстроване провадження, ми будемо цим займатися".

Нагадаємо, 3 квітня Чаус був викрадений невідомими в центрі Кишинева. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою.

МЗС України заперечує, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача.

За даними журналістів, до зникнення Чауса можуть бути причетні люди, ймовірно, пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України. Молдовські медіа також писали, що президент Молдови Мая Санду двічі намагалася зв'язатися із президентом України через викрадення екссудді, але їй не вдалося зробити це "не з вини молдовської сторони".