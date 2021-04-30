#ДякуємоМедикам: національна кампанія Фонду Ріната Ахметова про тих, хто стоїть на варті життя в пандемію

Фонд Ріната Ахметова пропонує пацієнтам та їхнім родичам долучитися до національної кампанії #ДякуємоМедикам, яка розкаже про лікарів, які змагаються за життя та здоров’я хворих. Акція покликана відзначити жертовність та стійкість «людей у білих халатах», які понад рік задіяні в боротьбі з коронавірусом.

Щоб долучитися до ініціативи, необхідно зайти на спеціальний розділ на сайті Фонду Ріната Ахметова https://akhmetovfoundation.org/thankyoudoctors і розповісти свою історію вдячності.

"Лікарі – справжні герої нашого часу. Жертвуючи собою, вони допомогли перемогти COVID-19 сотням тисяч українців. Фонд Ріната Ахметова вже 15 років системно й масштабно підтримує українську медицину. Під час пандемії цей напрям став для Фонду пріоритетним. Але лікарям потрібні не тільки засоби захисту або сучасне обладнання. Як і будь-якій людині, їм важливо, щоб їхню працю цінували і поважали. Тому ми створюємо платформу, яка дозволить зібрати подяки медикам та історії про їхню щодену героїчну працю", – говорить директорка з комунікацій Фонду Ріната Ахметова Юлія Єршова.

За період поширення COVID-19 в Україні одужали понад 1,6 млн чоловік. Аби врятувати людські життя, лікарі ночують на робочих місцях та наражають на небезпеку себе та своїх рідних. Багато медиків не планували стати героями, але стали ними. До онлайн-кампанії #ДякуємоМедикам можуть долучатися і лікарі, які бажають відзначити професіоналізм і невтомну працю своїх колег у боротьбі з пандемією.

#ДякуємоМедикам реалізується в рамках проєкту Фонду Ріната Ахметова «Боротьба з COVID-19 в Україні», завдяки якому було передано понад 1000 одиниць обладнання до 505 лікарень у різних регіонах України. Проєкт не має аналогів у країні. Це найбільша, системна та масштабна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним лікарням у боротьбі з коронавірусом. До державних медичних установ у 203 населених пунктах надійшли 155 кисневих концентраторів, 337 тисяч експрес-тестів, понад 200 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту та витратних матеріалів. Фонд Ріната Ахметова доставив до реанімацій понад 200 сучасних апаратів ШВЛ. На допомогу країні в подоланні пандемії Рінат Ахметов виділив понад 300 мільйонів гривень, що є найбільшим внеском одного благодійника в державну медицину України.