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У тернопільському "Вікні життя" залишили трьох немовлят за два дні

Діти здорові.

У тернопільському "Вікні життя" залишили трьох немовлят за два дні

Близько 17:00 29 квітня у "Вікні життя", що в приміщенні Тернопільської міськлікарні №2, залишили двох немовлят - хлопчика і дівчинку. Днем раніше там залишили новонародженого хлопчика, пише місцеве видання "20 хвилин".

"Малюки доношені, вага 2 300 і 2 900 г. Вони щойно народжені. За результатами попереднього огляду, патологій в дітей не виявили", - розповіла виданню медична директорка лікарні Ольга Сидорчук.

У лікарні кажуть, що обоє малюків були у комбінезончиках із секонд-хенду. Пуповина перев’язана підручними засобами, а не кліпсами. Що дозволяє припустити, що мама народжувала поза мед закладом. Ймовірно, вдома.

Позавчора зранку у тернопільське "Вікно життя" підкинули хлопчика. Дитині було близько двох тижнів. Той, хто залишив дитину, подбав про неї: біля малюка був пакунок з речами на всім необхідним.

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