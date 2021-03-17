У місті Тернопіль у дорожньо-транспортній пригоді не розминулися два автомобілі. Один з них перевозив вакцини проти коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
За попередньою інформацією, автомобіль Renault Duster, що належить медзакладу, зупинився на регульованому пішохідному переході, і в цей момент у нього ззаду в'їхало інше авто. Попередня причина аварії - недотримання дистанції водієм Ford.
"Автомобіль меддопомоги рухався в напрямку Бучача. Він віз вакцину від COVID-19. На момент удару в Renault, крім водія, було ще четверо пасажирів. Троє з них звернулися за меддопомогою. Ампули з вакциною не ушкоджені", - повідомили в поліції.
Наразі вирішується питання про внесення цього факту в ЄРДР згідно зі ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки).