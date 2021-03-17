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У Тернополі потрапило в ДТП авто, яке перевозило вакцини

У поліції повідомили, що ампули з вакциною не ушкоджені.

У Тернополі потрапило в ДТП авто, яке перевозило вакцини
Фото: tp.npu.gov.ua

У місті Тернопіль у дорожньо-транспортній пригоді не розминулися два автомобілі. Один з них перевозив вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За попередньою інформацією, автомобіль Renault Duster, що належить медзакладу, зупинився на регульованому пішохідному переході, і в цей момент у нього ззаду в'їхало інше авто. Попередня причина аварії - недотримання дистанції водієм Ford.

"Автомобіль меддопомоги рухався в напрямку Бучача. Він віз вакцину від COVID-19. На момент удару в Renault, крім водія, було ще четверо пасажирів. Троє з них звернулися за меддопомогою. Ампули з вакциною не ушкоджені", - повідомили в поліції.

Фото: tp.npu.gov.ua

Наразі вирішується питання про внесення цього факту в ЄРДР згідно зі ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки).

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