​47% українців вважають, що особистісні якості Зеленського не відповідають посаді президента, - опитування

47% українців вважають, що якості особистості президента Володимира Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента, а 18% вважають, що відповідають; 29% вважають, що відповідають і не відповідають однаково.

Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова "Оцінка особистісних якостей та діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України (березень 2021 р.)".

44% опитаних оцінили результати діяльності Зеленського на посаді президента переважно негативно, 15% - переважно позитивно, а 37% зазначають, що є як негативні, так і позитивні результати.

Фото: razumkov.org.ua

Фото: razumkov.org.ua

Стосовно очікувань від подальшої його діяльності на посаді президента, у 41% респондентів ці очікування є переважно негативними, у 19% - переважно позитивними, 30% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати.

Респондентів також просили дати оцінку, чи володіє Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути президентом України, за п’ятибальною шкалою, де найнижчий бал означає "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а найвищий – що він "володіє значним професійним досвідом і компетентністю). Так, 58% опитаних обирали бали "1" або "2", що відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності, а 16% − бали "4" або "5", що відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності.

Фото: razumkov.org.ua Вплив на оцінки регіональних відмінностей респондентів

Нагадаємо, за останніми соцопитуваннями, Зеленський виграв би вибори президента, якби вони проводилися в березні 2021 року. Так, у першому турі він може розраховувати на підтримку 27,4% респондентів, а у другому турі перемагає будь-якого рейтингового кандидата.