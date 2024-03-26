Безугла і Третьякова пропонують карати позбавленням волі за представлення інтересів України "неуповноваженими особами"

Їхній колега Роман Грищук вважає, що такий закон навряд буде розглянутий, не те що ухвалений.

Народні депутатки Мар'яна Безугла і Галина Третьякова (обидві – "Слуга народу") зареєстрували законопроєкт із пропозицією притягати до кримінальної відповідальності за "привласнення державних функцій".

Відповідний законопроєкт щодо внесення змін до Кримінального кодексу №11104 зареєстрований у парламенті і вчора був наданий на ознайомлення. У пояснювальній записці авторки зазначили, що цей документ є складовою законопроєкту №11103 "Про спеціальні місії України" (він теж наданий до ознайомлення 25 березня) і має розглядатися одночасно з ним.

Депутатки вважають, що попри згуртованість і спільну протидію агресії Росії є "випадки вчинення ганебними «громадянами України» дій направлених на отримання власних привілеєв за рахунок державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій"

Ці дії, на думку Безуглої і Третьякової, "шкодять суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, а також економічній та інформаційній безпеці України. Водночас такий стан потребує встановлення відповідальності за дії таких ганебних «громадян України» за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України у будь який час, а тим паче в умовах дії режиму воєнного стану".

Привласненням державних функцій парламентарки вважають представлення інтересів України неуповноваженими особами.

Законопроєкт пропонує привласнення громадянином України державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку карати позбавленням волі на строк від десяти до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, пропонують карати позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Ці норми депутатки пропонують викласти в новій статті Кримінального кодексу – 111-3. У статтях 111, 111-1 і 111-2 який ідеться про зраду держави та колабораціонізм.

Як саме будуть визначати неуповноважених осіб законопроєкт не пояснює. Тексту законопроєкту "Про спеціальні місії", авторками якого теж є Третьякова і Безугла і який, за їхнім задумом, мають розглядати разом із документом про відповідальність, на сайті парламенту станом на 8:29 26 березня немає.

Зареєстрований законопроєкт вже прокоментували колеги депутаток. Роман Грищук ("Слуга народу") вчора увечері написав на своїй сторінці в Facebook, що "право представляти Україну українцями таке ж непорушне, як і право законодавчої інціативи окремими депутатами. Може одним не подобатись інше і навпаки. Але і те, і те є і буде. Закон про які всі пишуть навряд чи колись буде розглянутий, не те що прийнятий".

Безугла в Facebook написала, що "це компактна законопроєктна провокація".

"Але якщо серйозно, то зареєстрований нами з Галиною законопроєкт N11104 про кримінальну відповідальність за неуповноважене представництво України у міжнародних переговорах – прецедент апеляції до історії та тест на політичну дискусію. Ось чому. Законопроєкт є похідним із американського Акту Логана, який досі чинний в США", – сказала депутатка.

Третьякова наголосила, що законопроєкти 11103 та 11104 потрібно розглядати разом.

"Зверніть увагу на ст.13. Та згадайте ОСНОВНИЙ Закон – нашу Конституцію, а також норми міжнародного права. Відповідно до норм міжнародного права вважається загаль­новизнаним, що глава держави (а також глава уряду і міністр закордонних справ) представляє свою країну з усіх питань зовнішніх зносин ex officio (за посадою)", – заявила депутатка.