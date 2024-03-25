Міноборони України і Данії поглибили співпрацю в оборонних закупівлях

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України та Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії (DALO) підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в оборонних закупівлях.
Як повідомили в українському оборонному відомстві, підписували документ заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова, а також командувач DALO, генерал-лейтенант Кім Йоргенсен.
"Ми щиро вдячні нашим партнерам із Данії за стійку підтримку України. Ця подія – це ще один важливий крок у поглибленні нашої співпраці у постачанні Збройним Силам України сучасного озброєння та військової техніки", – наголосив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Зазначається, що у межах меморандуму "Агенція оборонних закупівель" та Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії домовились про обмін досвідом та співпрацю у сфері закупівель озброєння на зовнішніх ринках.
В українському міністерстві наголосили, що підписання Меморандуму сприятиме укладанню нових контрактів та модернізації ЗСУ.
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