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Київ допоможе містам, що найбільше постраждали від атаки ворога минулої ночі, - Кличко

Допомогу постраждалим громадам також надасть Асоціація міст України.

Київ допоможе містам, що найбільше постраждали від атаки ворога минулої ночі, - Кличко
Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко запропонував допомогу від столиці Харкову і Запоріжжю, які найбільше постраждали внаслідок ракетної атаки росіян минулої ночі. Допомога буде відправлена, щойно Київ отримає перелік найнеобхіднішого від мерів цих міст. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Київ допоможе містам, що найбільше постраждали від варварської атаки ворога минулої ночі. Зокрема, Харкову та Запоріжжю. Говорив з їх очільниками, запропонував допомогу. Зараз вони формулюють головні потреби і столиця, що зможе, оперативно відправити», - повідомив Віталій Кличко.

Також Кличко зазначив, що допомогу постраждалим громадам надасть Асоціація міст України.

«Переконаний, що в рамках Асоціації міст ми можемо консолідовано відреагувати й підтримати міста й селища. Визначаємо, що потрібно іншим постраждалим від атаки громадам. Та те, чим можуть допомогти інші громади», - наголосив голова АМУ Віталій Кличко.

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