Президент України Володимир Зеленський виступ в онлайн-режимі на засіданні Європейської Ради 21 березня.

У своїй промові глава держави наголосив, що "війна Росії не тільки проти України, а й проти всіх нас, проти ваших країн також, проти всієї нашої Європи та європейського способу життя" і що російський диктатор Володимир Путін "повинен програти".

Зеленський у виступі порушив декілька тем. Перша - про посилення української протиповітряної оборони. "Йдеться не про сотні систем, а про досяжну кількість, щоб захистити всю територію України", - зауважив Президент.

Друга - боєприпаси. Зеленський сказав, що "показники використання артилерії на фронті нашими воїнами зараз є, на жаль, принизливими для Європи – у тому сенсі, що Європа може забезпечити більше, і це критично важливо довести зараз". Він закликав не чекати , що Путін "приготував для Балтії чи інших частин Європи, якщо можна знищити його агресивний потенціал зараз".

Третя - нарощування оборонних потужностей.

"Європі потрібна реальна оборонна самодостатність. Це може бути досягнуте лише завдяки нарощуванню виробництва зброї та боєприпасів на континенті. Україна демонструє, що це можна робити доволі швидко. Будь ласка, не втрачайте часу, який потрібен для активізації оборонних виробництв. Технологічний бік війни оновлюється, і потрібно встигати за змінами заради безпеки кожної країни Європи", - підкреслив глава держави.

Зеленський запропонував інвестувати в українське виробництво дронів.

Четверта тема - продовження режиму лібералізації торгівлі із Євросоюзом.

Зеленський наголосив на важливості українського агроекспорту в країни ЄС і відзначив "на жаль, не обмежений російський доступ на аграрний ринок Європи".

"І коли українське зерно викидають на асфальт чи залізничну колію, у Європу все одно везуть російську продукцію, а також товари з підконтрольної Путіну Білорусі. Це нечесно. Ще більш нечесно, коли хтось намагається зламати системні торговельні рішення, які працюють не перший рік і працюють в інтересах сили всієї Європи. Спроби торговельного сепаратизму всередині Європи послаблюють увесь континент", - заявив Президент України.

П'ята - початок переговорів про вступ України до ЄС. Глава держави сказав, що "це один із ключових елементів мотивації наших людей у протистоянні з Росією – українцям потрібно бачити, що Євросоюз стає ближчим".

"Україна виконує свою частину зобов’язань щодо внутрішньої трансформації, і ми знаємо, що з боку Євросоюзу переговорна рамка готова до розгляду вами. Її схвалення може значно підтримати наших людей і дати правильний сигнал для всієї Європи після виборів до Європарламенту в червні", - сказав Зеленський.

Шоста - використання заморожених активів Росії. "Маємо вже цього року спрямувати російські активи для захисту й відновлення життя в Україні, яке агресор руйнує. Це справедливо, коли і прибутки від російських активів, і самі активи слугуватимуть відбудові в Україні після бойових дій, підтримці України, а також, частково, – і закупівлі зброї, щоб зупиняти терор. Росія повинна відчути справжню ціну війни та потребу в чесному мирі", - підкреслив глава держави.