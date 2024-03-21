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Кулеба обговорив із адміралом Робом Бауером надання Україні важливих видів озброєнь та військової техніки

Міністр закордонних справ наголосив на важливості підтримки України.

Кулеба обговорив із адміралом Робом Бауером надання Україні важливих видів озброєнь та військової техніки
Фото: пресслужба МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пзустрівся із Головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером, який перебуває з візитом в Україні. Під час розмови Кулеба наголосив на необхідності надання Україні важливих видів зброї та техніки.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Міністр закордонних справ наголосив на важливості підтримки держав-членів НАТО у наданні Україні всебічної допомоги задля відбиття збройної агресії РФ. 

Він окремо підкреслив продовження підтримки України, зокрема, надання нашій державі критично важливих видів озброєнь та військової техніки.

"Співрозмовники обговорили перспективи забезпечення бойової підготовки українських військовослужбовців і тісної кооперації оборонних індустрій України та союзників.

Глава МЗС закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО, насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні, розгортання ремонтних баз в Україні.

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер прибув до Києва вперше від початку повномасштабного вторнення Росії до України. Він виступив на 16-му щорічному Київському Безпековому Форумі і заявив, що Альянс робить все для того, щоб Україна увійшла до нього. 

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