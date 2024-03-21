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Австралія приєдналася до коаліції дронів для України

Коаліцію очолюють Велика Британія і Латвія.

Австралія приєдналася до коаліції дронів для України
Міністр оборони Австралії Річард Марлз
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що країна вирішила приєднатися до Великої Британії та Латвії у наданні безпілотників для України, яка протистоїть збройній агресії РФ, повідомляє The Guardian. 

“Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія”, – сказав Марлз спільній прес-конференції з держсекретарем з питань оборони Великобританії Грантом Шаппсом. 

Він зазначив, що це справді важлива можливість для Австралії продовжувати робити свій внесок у зусилля, щоб Україна змогла закінчити війну на своїх умовах.

Нещодавно Австрія заявила про готовність очолити міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги Україні. Чотири з п'яти партій у парламенті Австрії виступають за підтримку України в гуманітарній сфері.

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