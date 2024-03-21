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Естонія надішле пакет військової допомоги Україні на 20 мільйонів євро

Пакет включає снаряди калібру 155 мм. Це є додатковим внеском Естонії в ініціативу Європейського Союзу щодо відправлення в Україну мільйона снарядів. 

Естонія надішле пакет військової допомоги Україні на 20 мільйонів євро
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

Сьогодні, 21 березня естонський міністр оборони Ханно Певкур повідомив, що його країна надішле Україні військової допомоги на 20 мільйонів євро, куди, зокрема, увійдуть артилерійські боєприпаси, які вкрай необхідні для протидії російській агресії.

Таку заяву він зробив під час зустрічі у Києві із міністром оборони України Рустемом Умєровим , йдеться на сайті міністерства оборони Естонії.

"У комплект входять безвідкатні протитанкові гармати, вибухівка, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру тощо. Ми склали цей пакет, зосереджуючись на тому, щоб забезпечити максимальну вигоду для України, і водночас переконатися, що не зменшити готовність оборони Естонії", – сказав Певкур.

За його словами, останній пакет допомоги включає також снаряди калібру 155 мм, що є додатковим внеском Естонії в ініціативу Європейського Союзу щодо відправлення в Україну мільйона снарядів. 

Поповнення внеску Естонії частково профінансує Данія. Точні кількості не розголошуються з міркувань безпеки.

Міністр оборони Естонії зазначив, що опис ситауції на полі бою, який озвучив Умєров, підтвердив, що цей пакет дуже потрібен. 

"Але це також чітко показало, що Україні, рухаючись до літа, потрібно насамперед: боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби", – додав естонський міністр. 

Раніше Естонія постачала в Україну протитанкові ракети Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи та ін.) та сухі пайки.

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