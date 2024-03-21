У Києві внаслідок обстрілу РФ пошкоджено Свято-Миколаївський храм на Татарці

У Києві внаслідок нічного ракетного обстрілу росіян пошкоджено Свято-Миколаївський храм Православної церкви України на Татарці.
Про це йдеться на Facebook-сторінці храму.
Сили окупантів також пошкодили капличку поруч.
“Внаслідок чергової ракетної атаки російського агресора зазнав пошкодження наш Свято-Миколаївський храм на Татарці та капличка поруч. У храм влучили уламки російської балістичної ракети”, − йдеться у повідомленні.
Богослужіння у храмі поки не відбуватимуться.
- Цієї ночі унаслідок ударів росіян пошкоджено також церкву у Нікопольському районі Дніпропетровської області.