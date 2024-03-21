​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві внаслідок обстрілу РФ пошкоджено Свято-Миколаївський храм на Татарці

Ракетний удар також зачепив капличку поруч.

У Києві внаслідок обстрілу РФ пошкоджено Свято-Миколаївський храм на Татарці
Фото: facebook.com/tatarkacerkva

У Києві внаслідок нічного ракетного обстрілу росіян пошкоджено Свято-Миколаївський храм Православної церкви України на Татарці.

Про це йдеться на Facebook-сторінці храму.

Сили окупантів також пошкодили капличку поруч.

“Внаслідок чергової ракетної атаки російського агресора зазнав пошкодження наш Свято-Миколаївський храм на Татарці та капличка поруч. У храм влучили уламки російської балістичної ракети”, − йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Google News

Богослужіння у храмі поки не відбуватимуться.

Фото: facebook.com/tatarkacerkva

Фото: facebook.com/tatarkacerkva

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies