У Києві внаслідок обстрілу РФ пошкоджено Свято-Миколаївський храм на Татарці

Ракетний удар також зачепив капличку поруч.

У Києві внаслідок нічного ракетного обстрілу росіян пошкоджено Свято-Миколаївський храм Православної церкви України на Татарці.

Про це йдеться на Facebook-сторінці храму.

Сили окупантів також пошкодили капличку поруч.

“Внаслідок чергової ракетної атаки російського агресора зазнав пошкодження наш Свято-Миколаївський храм на Татарці та капличка поруч. У храм влучили уламки російської балістичної ракети”, − йдеться у повідомленні.

Богослужіння у храмі поки не відбуватимуться.

Фото: facebook.com/tatarkacerkva

Фото: facebook.com/tatarkacerkva