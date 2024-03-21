​Із окупованої частини Херсонщини евакуювали родину із дитиною

Вдалося забрати з окупації 12-річну дівчинку та її батьків.

Із окупованої частини Херсонської області вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію родину із 12-річною дівчинкою.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Команді Save Ukraine вдалося забрати з окупації 12-річну дівчинку та її батьків. Справжнє щастя – коли вдома. Всі випробування вже позаду, і зараз родина в безпеці, отримує необхідну медичну та психологічну допомогу", – написав він.

За словами Прокудіна, від початку 2024 року уже вдалося повернути 41 дитину з Херсонської області.