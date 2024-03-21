​Із окупованої частини Херсонщини евакуювали родину із дитиною

Із окупованої частини Херсонської області вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію родину із 12-річною дівчинкою.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Команді Save Ukraine вдалося забрати з окупації 12-річну дівчинку та її батьків. Справжнє щастя – коли вдома. Всі випробування вже позаду, і зараз родина в безпеці, отримує необхідну медичну та психологічну допомогу", – написав він.
За словами Прокудіна, від початку 2024 року уже вдалося повернути 41 дитину з Херсонської області.
- Вчора стало відомо, що із окупованої частини Херсонщини вдалося вирвати прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє дітлахів, позбавлених батьківського піклування. Це хлопчики, яким 13 та 15 років.
- Також нещодавно із окупації вдалося вивезти багатодітну матір і четверо дітей віком від 7 до 12 років. Разом із ними виїхав 17-річний юнак.