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​Із окупованої частини Херсонщини евакуювали родину із дитиною

Вдалося забрати з окупації 12-річну дівчинку та її батьків.

​Із окупованої частини Херсонщини евакуювали родину із дитиною
Фото ілюстративне

Із окупованої частини Херсонської області вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію родину із 12-річною дівчинкою.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Команді Save Ukraine вдалося забрати з окупації 12-річну дівчинку та її батьків. Справжнє щастя – коли вдома. Всі випробування вже позаду, і зараз родина в безпеці, отримує  необхідну медичну та психологічну допомогу", – написав він.

За словами Прокудіна, від початку 2024 року уже вдалося повернути 41 дитину з Херсонської області.

  • Вчора стало відомо, що із окупованої частини Херсонщини вдалося вирвати прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє дітлахів, позбавлених батьківського піклування. Це хлопчики, яким 13 та 15 років. 
  • Також нещодавно із окупації вдалося вивезти багатодітну матір і четверо дітей віком від 7 до 12 років. Разом із ними виїхав 17-річний юнак.
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