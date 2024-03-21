ОВА: армія РФ завдала по Сумщині 5 аваударів

Російська армія вночі та зранку здійснила 12 обстрілів Сумщини. Зафіксували 88 вибухів. Також окупаційні війська завдали 5 авіаударів (пуски КАБ з літаків тактичної авіації) прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

По Білопільській громаді ворог бив із реактивних систем залпового вогню. Там зафіксували 12 вибухів.

По Великописарівській громаді окупанти здійснили мінометні обстріли (58 вибухів), обстріл з гранатомету (10 вибухів) та авіаудари - скид з літаків тактичної авіації КАБ (5 вибухів).

У Середино-Будська громаді росіяни скинули 2 міни скинули. Також був артобстріл (4 вибухи).

У Хотінській громаді зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

У Краснопільській громаді окупанти скинули із БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).

Вчора через російські обстріли на Сумщині поранено двоє людей. 19 березня через скид ворожої авіабомби у області загинула людина.