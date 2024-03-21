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ОВА: армія РФ завдала по Сумщині 5 аваударів

По області зафіксували 88 вибухів, ворог бив бо п’яти громадах області.

ОВА: армія РФ завдала по Сумщині 5 аваударів
Наслідки російських обстрілів Сумщини (фото ілюстративне)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Російська армія вночі та зранку здійснила 12 обстрілів Сумщини. Зафіксували 88 вибухів. Також окупаційні війська завдали 5 авіаударів (пуски КАБ з літаків тактичної авіації)  прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади. 

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

По Білопільській громаді ворог бив із реактивних систем залпового вогню. Там зафіксували 12 вибухів. 

По Великописарівській громаді окупанти здійснили мінометні обстріли (58 вибухів), обстріл з гранатомету (10 вибухів) та авіаудари - скид з літаків тактичної авіації КАБ (5 вибухів). 

 У Середино-Будська громаді росіяни скинули 2 міни скинули. Також був артобстріл (4 вибухи). 

У Хотінській громаді зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів). 

У Краснопільській громаді окупанти скинули із БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).

Вчора через російські обстріли  на Сумщині поранено двоє людей. 19 березня через скид ворожої авіабомби у області загинула людина. 

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