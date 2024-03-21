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Росіяни накопичують сили для прориву оборони Лиману, – командир взводу

Щодня ворог проводить близько десяти штурмів. 

Окупанти накопичують сили для прориву оборони Лиману, сказав у ефірі телемарафону командир взводу 95-ої окремої бригади Станіслав Краснов.

За його словами, ворог не припиняє штурмів і чергує їх з атаками малими піхотними групами. Також він скидає керовані авіабомби на цивільних.

"Щодня не менше десяти штурмів ворог намагається проводити", – сказав він.

Українські війська тримаються і не дають ворогу прорвати оборону.

Краснов розповів, що декілька днів тому ворог провів потужний штурм. Близько десяти одиниць бронетехніки намагалися штурмувати позиції захисників. Штурм відбили, зокрема завдяки роботі операторів БпЛА.

"Шість одиниць бронетехніки було знищено на місці", – сказав військовий.

Зараз бригада проводить новий збір на безпілотник із тепловізором – номер картки розмістили в ефірі телемарафону.

Фото: скріншот

Захисники просуваються вперед та відтісняють ворога. За даними розвідки, росіяни накопичують сили для прориву на Лиман.

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