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Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)

Повітряні сили повідомили, що борти Ту-95 здійснили пускові маневри.

Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)

Через активність 11 ворожих літаків Ту-95 в Україні оголошено повітряну тривогу у східних, центральних, південних та північних областях.

Повітряні Сили на своїй сторінці у Telegram повідомили про те, що борти здійснили пускові маневри.

Оновлення 3:45 : тривога поширилася на всю територію України.

Оновлення 4:11 : Повітряні Сили повідомили про ракети у Чернігівській області.

Оновлення 4:20 : ракети у північній частині Київщини курсом на Житомирщину.

Оновлення 4:40 : ракети тримають курс на західні області.

Оновлення 5:00 : зафіксовано пуски ракет "Кинджал" в напрямку Києва. КМДА повідомляє про роботу ППО.

Оновлення 5:13 : мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків на приміщення дитячого садка у Святошинському районі.

Оновлення 5:18 : у Подільському районі столиці є падіння уламків на територію підприємства, на місце прямують екстрені служби.

Оновлення 5:20 : у Святошинському районі Києва уламки впали на житловий будинок, – мер Віталій Кличко.

Оновлення 5:43 : палає дах житлового будинку у Подільському районі столиці, зафіксовано падіння уламків на інфраструктуру у Шевченківському районі.

Оновлення 5:46 : у Києві четверо постраждалих, медики надали їм допомогу на місці.

Оновлення 6:03 : вже вісім постраждалих, без госпіталізацій. З будинку у Шевченківському районі, де палає квартира, відбувається евакуація мешканців, сказав Кличко. 

Оновлення 6:10 : відбій повітряної тривоги в усіх областях.

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