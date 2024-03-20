Головне за середу, 20 березня: удар по підприємству в Харкові, 30 тисяч зниклих безвісти, 4,5 млрд євро від ЄС

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 67 бойових зіткнень, ворожі обстріли, 300 тисяч снарядів від Чехії. Яким запам’ятається 756-й день повномасштабної війни.

У Харкові пролунав вибух, повідомив мер міста Ігор Терехов. Росіяни вдарили по виробництву, повідомили в ДСНС.

Станом на 20:38 кількість загиблих склала п'ять, а кількість поранених збільшилася до восьми, повідомили в ОВА.

"Загалом під завалами можуть перебувати до 10 людей", – сказав голова ОВА Олег Синєгубов кількома годинами раніше, коли відомо було про одного загиблого.

Чоловік 47 років у легкому стані. 65-, 37- та 46-річні чоловіки зазнали травм середньої важкості. Ще один 46-річний чоловік – у важкому стані.

У поліції Харківської області повідомили, що, за попередніми даними, удар був завданий ракетою Х-59.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 67 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20 березня – в нашій новині.

У середу, 20 березня, російська армія скинула авіабомбу на житловий будинок у Максимівці Вугледарської громади. Рятувальники знайшли під завалами тіла двох жертв, також поранення отримала літня жінка, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"2 людини загинули і 1 поранена внаслідок авіаудару по Максимівці Вугледарської громади. Росіяни ударили по селу сьогодні в обід, влучили у приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження", — написав Філашкін.

Майже 30 тисяч українців незаконно позбавлені свободи через збройну агресію РФ проти України і досі вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.

Про це під час зустрічі з представниками Московського Механізму ОБСЄ сказав представник уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки і оборони Олександр Кононенко, повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмана України.

"Наразі майже 30 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України відповідно до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. У цифру включені три категорії: діти, цивільні та військовополонені", — ідеться у повідомленні.

"З усіх цивільних громадян, яких незаконно затримала й засудила РФ, верифіковано близько 1 600 осіб!" — зазначив Олександр Кононенко. За його словами, серед незаконно затриманих РФ осіб є хворі та вразливі групи населення, а також три співробітники ОБСЄ. Проте реєстр перебуває в стані наповнення та перевірки даних, тому цифра може бути значно більшою.

Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту. За інформацією джерел, перші поставки надійдуть до червня.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, пише The Guardian.

Липавський додав, що Прага готова поставити тисячі додаткових артилерійських снарядів в Україну лише за кілька тижнів після того, як вона оголосила про ініціативу щодо отримання таких необхідних поставок з-за меж ЄС.

"Прага не може стояти осторонь і дивитися, як Україна залишається без допомоги. У нас є безпосередній досвід 40-річного перебування в ролі сателіта Москви, країни, в яку 1968 року вторглися російські танки, щоб придушити Празьку весну", — заявив Липавський.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від ЄС 4,5 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

“Маємо гарну новину після плідних дискусій у Брюсселі: сьогодні Україна отримала 4,5 млрд євро в межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility. Вдячний ЄС та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за неоціненну підтримку. Це зміцнює нашу економічну та фінансову стабільність”, – написав Шмигаль.

Зазначимо, що сьогодні, 20 березня, Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя.

Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки. На початку тижня Кабмін схвалив план для програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі.

19 березня у Києві відбулася вже восьма зустріч в рамках спецпроєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”. І цього разу спікери та гості дискусійної панелі обговорювали стан української промисловості на третій рік війни.

Репортаж про перебіг обговорення можна прочитати тут.

Народна депутатка Ольга Смаглюк-Василевська ("Слуга народу") повідомила, що багато нардепів втомилися та хочуть скласти мандати. За її словами, це стосується усіх фракцій, а не лише пропрезидентської.

Однак наразі нових заяв про складання депутатських мандатів немає. Хоча напруга та невдоволення нардепів "Слуги народу" зростає, повідомили джерела LB.ua у парламенті.

«Я знаю, що багато нардепів усіх фракцій втомилися та хочуть скласти мандати: і через неможливість виїхати та побачити родину, з якою перебувають в сепарації, і через статус РЕРа, і через декларації та можливість переслідування правоохоронними органами, і через деяке розчарування в діяльності нардепа в умовах війни. А також через можливий тиск чи матеріальну зацікавленість третіх сил, які мають інтерес у розбалансуванні найвищого законодавчого органу. Але, як на мене, це неприйнятно, тож я більше не голосую за складання мандату депутатом без поважних причин. Вважаю таких людей потенційними зрадниками українського народу. Адже вони давали присягу і мають її виконувати за будь-яких умов", – заявила народна депутатка фракції "Слуга народу" Ольга Смаглюк-Василевська в коментарі LB.ua.

Водночас вона додала, що "дезорганізації всередині фракції «Слуга народу» немає. Ця інформація – неправдива та направлена якраз на те, щоб вдовольнити пʼяту колонну".

Думки інших народних обранців – в нашій новині.

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