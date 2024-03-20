Близько 30 тисяч українців вважаються безвісти зниклими за особливих обставин, — омбудсман

У полоні рашистів перебувають хворі та вразливі групи населення, а також три співробітники ОБСЄ.

Майже 30 тисяч осіб незаконно позбавлені свободи через збройну агресію РФ проти України і досі вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.

Про це під час зустрічі з представниками Московського Механізму ОБСЄ сказав представник уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки і оборони Олександр Кононенко, пише пресслужба Офісу Омбудсмана України.

"Наразі майже 30 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України відповідно до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. У цифру включені три категорії: діти, цивільні та військовополонені", — ідеться у повідомленні.

"З усіх цивільних громадян, яких незаконно затримала й засудила РФ, верифіковано близько 1 600 осіб!", — зазначив Олександр Кононенко.

За його словами, серед незаконно затриманих РФ осіб є хворі та вразливі групи населення, а також три співробітники ОБСЄ. Проте реєстр перебуває в стані наповнення та перевірки даних, тому цифра може бути значно більшою.

Червоний Хрест намагається з'ясувати, що трапилося з 23 тисячами людей, які зникли безвісти під час російсько-української війни.