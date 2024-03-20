У Харкові внаслідок російського удару по Холодногірському районі міста, попередньо, ракетою Х-59, загинули люди, ще як мінімум п’ятеро поранених. За даними різних джерел, йдеться від одного до трьох загиблих.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Харківської області, МВС, а також у міській адміністрації.

"Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Двоє вже госпіталізовані, решту оглядають лікарі і вирішують питання направлення до лікарні. Утім, пошукова робота продовжується, як і гасіння пожежі", – зазначив Ігор Терехов, міський голова Харкова.

В МВС повідомили, що близько 13:00 російські окупанти завдали удару по місту. На території виробничої будівлі одного з підприємств виникло загоряння на площі понад 2000 кв. м.

"На місці події виявили тіло загиблої людини. Також відомо про 5 постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. Працюють усі необхідні служби", – зазначили у відомстві.

Фото: МВС України Наслідки влучання ракети у Харкові, 20.03.24

Фото: МВС України Наслідки влучання ракети у Харкові, 20.03.24

Тим часом начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про трьох загиблих та п'ятеро поранених внаслідок ворожого удару.

"Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі", - зазначив він, додавши, що кількість жертв та постраждалих може бути більшою.

У поліції Харківської області повідомили, що, за попередніми даними, удар був нанесений ракетою Х-59. Пошкоджений п’ятиповерховий будинок та автомобіль, приміщення приватного підприємства. Постраждали 66, 48, 38 та двоє 47-річних чоловіків. Їх доставили до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та медики.

Оновлення. Пізніше у Харківській прокуратурі повідомили, що під завалами можуть перебувати до 10 людей.