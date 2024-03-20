Росія вдарила по підприємству в Харкові. Загинула людина, поранені щонайменше п'ятеро (доповнено)

У Харкові пролунав вибух, повідомив мер міста Ігор Терехов. Росіяни вдарили по виробництву, повідомили в ДСНС.
Станом на 14:44 відомо про одну загиблу людину і п'ятьох поранених. Рятувальна операція триває.
Двох поранених госпіталізували.
Близько 12:20 в Повітряних силах повідомляли, що тривога в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Також західніше Харкова помітили розвідувальний безпілотник.
О 13:14 голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по одному з районів.
"Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби", – сказав він.
На місці удару спалахнула велика пожежа, повідомив згодом Терехов. Голова ОВА також наголосив, що є ймовірність повторних обстрілів, тому треба перебувати в укриттях.
- Це не перша атака на Харків за цей місяць. 14 березня росіяни вдарили по місту безпілотником. Пошкоджень зазнали будинки та інфраструктура.