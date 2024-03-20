Росія вдарила по підприємству в Харкові. Загинула людина, поранені щонайменше п'ятеро (доповнено)

У Харкові пролунав вибух, повідомив мер міста Ігор Терехов. Росіяни вдарили по виробництву, повідомили в ДСНС.

Станом на 14:44 відомо про одну загиблу людину і п'ятьох поранених. Рятувальна операція триває.

Двох поранених госпіталізували.

Фото: ДСНС України в Telegram Росіяни вдарили по підприємству Харкова

Фото: ДСНС України Росіяни влучили в виробництво

Близько 12:20 в Повітряних силах повідомляли, що тривога в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Також західніше Харкова помітили розвідувальний безпілотник.

О 13:14 голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по одному з районів.

"Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби", – сказав він.

На місці удару спалахнула велика пожежа, повідомив згодом Терехов. Голова ОВА також наголосив, що є ймовірність повторних обстрілів, тому треба перебувати в укриттях.