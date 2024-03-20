Мільйон дронів зараз у стадії контрактації, але до кожного з них потрібні боєприпаси, – Гвоздяр

В Україні у стадії контрактації перебуває мільйон дронів з можливістю скидів, але для кожного з них потрібні боєприпаси.

Для їх виробництва включилися приватні виробники, повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр під час дискусії "Як нам виграти війну: перспективи української промисловості", організованої LB.ua та EFI Group. Вона зауважила, що дуже позитивним є залучення військових безпосередньо до розробок.

Водночас місце для покращення є абсолютно в усіх галузях оборонної промисловості, і для цього потрібні спеціалісти різних профілів.

"В оборонці для кожного є своє місце", – сказала вона.

На державних підприємствах створені центри компетенції, куди ті, які хочуть допомогти, можуть звертатися. Також можна звернутися до самого Мінстратегпрому: воно розповість ідеї, як саме можна долучитися, зокрема і бізнесу.