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Мільйон дронів зараз у стадії контрактації, але до кожного з них потрібні боєприпаси, – Гвоздяр

До їх виробництва активно залучені приватні підпрємства. 

Мільйон дронів зараз у стадії контрактації, але до кожного з них потрібні боєприпаси, – Гвоздяр
Ганна Гвоздяр, заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України
Фото: Макс Требухов

В Україні у стадії контрактації перебуває мільйон дронів з можливістю скидів, але для кожного з них потрібні боєприпаси.

Для їх виробництва включилися приватні виробники, повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр під час дискусії "Як нам виграти війну: перспективи української промисловості", організованої LB.ua та EFI Group. Вона зауважила, що дуже позитивним є залучення військових безпосередньо до розробок.

Водночас місце для покращення є абсолютно в усіх галузях оборонної промисловості, і для цього потрібні спеціалісти різних профілів. 

"В оборонці для кожного є своє місце", – сказала вона.

На державних підприємствах створені центри компетенції, куди ті, які хочуть допомогти, можуть звертатися. Також можна звернутися до самого Мінстратегпрому: воно розповість ідеї, як саме можна долучитися, зокрема і бізнесу. 

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