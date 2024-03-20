СБУ затримала зрадника, який коригував авіаудари по Харкову "в обхід" ППО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині агента воєнної розвідки Росії, який у перші дні повномасштабного вторгнення розвідував місця базування та переміщення українських військ, які вели бої за Харків.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Найбільше зрадника цікавили локації вогневих позицій комплексів протиповітряної оборони.

"Така інформація була особливо цінною для окупантів. Це дозволяло російським бомбардувальникам завдавати удари по місту в обхід ППО. Напередодні звільнення регіону фігурант «заліг на дно» – призупинив контакти з російською розвідкою та майже не виходив із власного будинку на околицях обласного центру. Втім, співробітники СБУ системно йшли «по сліду» зловмисника і затримали його у помешканні, де він перераховувався", - йдеться в повідомленні.

Ворожим агентом виявився місцевий житель, який був завербований ще до початку повномасштабного вторгнення. Його близька родичка - одна із командирів російського диверсійно-розвідувального загону "Ірбіс", яка використовує позивний "Багіра". Саме вона була "зв’язковою", а отриману інформацію передавала кадровому співробітнику російської розвідки для планування бойових операцій на східному фронті.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.