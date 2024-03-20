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У Херсонській області внаслідок обстрілів загинула людина, ще п'ятеро поранені

Ворог знову бив по житлових будинках.

У Херсонській області внаслідок обстрілів загинула людина, ще п'ятеро поранені
Окупанти працюють з міномета 2С4 «Тюльпан» неподалік Бахмута, 01 грудня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби в Херсонській області загинула одна людина, ще п'ятеро поранені.

Минулої доби окупант обстрілював Берислав, Шевченківку, Хрещенівку, Антонівку, Станіслав, Широку Балку, Осокорівку, Дніпровське, Михайлівку, Качкарівку, Бургунку, Республіканець, Одрадокам'янку, Садове, Кізомис, Придніпровське, Шляхове та Херсон. Про це повідомили в Telegram голови ОВА Олександра Прокудіна. 

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 8 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автомобіль", – йдеться у повідомленні.

  • Однією з областей, яка зазнала ворожих ударів уночі, була Дніпропетровська. Там росіяни поранили п'ятьох мешканців, зокрема родину з чотирьох людей із дитиною 12-ти років.
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