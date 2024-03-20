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Уночі Росія била по Дніпропетровській області. Поранені 5 людей, зокрема родина з дитиною

У найважчому стані госпіталізували мати.

Уночі Росія била по Дніпропетровській області. Поранені 5 людей, зокрема родина з дитиною
Армія окупантів
Фото: змі окупантів

Уночі російська армія обстрілювала Синельниківській район Дніпропетровської області. За попередніми даними, поранені п'ятеро людей.

Серед них – родина з чотирьох людей, будинок якої росіяни зруйнували. Зокрема, поранений 12-річний хлопчик, повідомили в Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Хлопчик, його сестра 19-и років і 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. Сильніше поранена 47-річна жінка – вона у важкому стані. Всі четверо – у лікарні. 

"На ураженій території пошкоджені оселі. Інформацію зараз уточнюємо", – повідомили в ОВА. 

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