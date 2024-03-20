Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 706 осіб.

За 19 березня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 4 у Селидовому і 1 у Нью-Йорку, повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Також він поінформував про оперативна ситуація по області станом на ранок 20 березня.

Покровський район. У Новобахмутівці Очеретинської громади зруйновано 3 будинки. У Красногорівці повторно пошкоджена п'ятиповерхівка.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Зарічному і 2 у Рідкодубі. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 5 будинків. В зоні ураження — житлова забудова у Предтечиному і Миколаївці Костянтинівської громади. У Краматорську ракетного удару зазнала промзона.

Бахмутський район. У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 будинки, у Сіверську — 1 будинок. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка і Федорівка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 706 осіб, у тому числі 62 дитини.