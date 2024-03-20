Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Данія з Нідерландами і США озвучили на "Рамштайні" ситуацію з відправленням Україні перших винищувачів F-16
Данія з Нідерландами і США озвучили на "Рамштайні" ситуацію з відправленням Україні перших винищувачів F-16
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

У Краматорську ворог завдав ракетного удару по промзоні. За добу на Донеччині 5 поранених мирних жителів

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 706 осіб.

У Краматорську ворог завдав ракетного удару по промзоні. За добу на Донеччині 5 поранених мирних жителів
Ілюстративне фото: російський окупант
Фото: EPA/UPG

За 19 березня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 4 у Селидовому і 1 у Нью-Йорку, повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Також він поінформував про оперативна ситуація по області станом на ранок 20 березня.

Покровський район. У Новобахмутівці Очеретинської громади зруйновано 3 будинки. У Красногорівці повторно пошкоджена п'ятиповерхівка.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Зарічному і 2 у Рідкодубі. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 5 будинків. В зоні ураження — житлова забудова у Предтечиному і Миколаївці Костянтинівської громади. У Краматорську ракетного удару зазнала промзона.

Бахмутський район. У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 будинки, у Сіверську — 1 будинок. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка і Федорівка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 706 осіб, у тому числі 62 дитини.

  • Також уночі Росія била по Дніпропетровській області. Поранені 5 людей, зокрема родина з дитиною.
  • Протягом доби у Херсонській області внаслідок обстрілів загинула людина, ще п'ятеро поранені. Ворог знову бив по житлових будинках.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies