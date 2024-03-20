​Сили оборони ліквідували ще 700 російських окупантів, 16 ворожих артсистем і 37 безпілотників

Загалом Росія вже втратила в Україні 433 090 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 700 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 433 090 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 433090 (+700) осіб

танків - 6828 (+9)

бойових броньованих машин - 13058 (+9)

артилерійських систем - 10714 (+16)

РСЗВ - 1017 (+0)

засоби ППО - 721 (+0)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8355 (+37)

крилаті ракети - 1922 (+0)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 14198 (+7)

спеціальна техніка - 1738 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 наземному пункту управління БПЛА та 1 станції РЕБ противника.