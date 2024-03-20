​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

​Сили оборони ліквідували ще 700 російських окупантів, 16 ворожих артсистем і 37 безпілотників

Загалом Росія вже втратила в Україні 433 090 військових.

​Сили оборони ліквідували ще 700 російських окупантів, 16 ворожих артсистем і 37 безпілотників
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 700 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 433 090 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 433090 (+700) осіб
  • танків - 6828 (+9)
  • бойових броньованих машин - 13058 (+9)
  • артилерійських систем - 10714 (+16)
  • РСЗВ - 1017 (+0) 
  • засоби ППО - 721 (+0) 
  • літаків - 347 (+0) 
  • гелікоптерів - 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8355 (+37)
  • крилаті ракети - 1922 (+0)
  • кораблі / катери - 26 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14198 (+7)
  • спеціальна техніка - 1738 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 наземному пункту управління БПЛА та 1 станції РЕБ противника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies