​Сили оборони ліквідували ще 700 російських окупантів, 16 ворожих артсистем і 37 безпілотників

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 700 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 433 090 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 433090 (+700) осіб
- танків - 6828 (+9)
- бойових броньованих машин - 13058 (+9)
- артилерійських систем - 10714 (+16)
- РСЗВ - 1017 (+0)
- засоби ППО - 721 (+0)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8355 (+37)
- крилаті ракети - 1922 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14198 (+7)
- спеціальна техніка - 1738 (+3).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 наземному пункту управління БПЛА та 1 станції РЕБ противника.