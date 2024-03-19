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Військовослужбовці Сил оборони України продовжують проходити навчання у Великобританії

Українці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою, зокрема штурму та зачистці будівель.

Військовослужбовці Сил оборони України продовжують проходити навчання у Великобританії
Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

У Великобританії у рамках багатонаціональної навчальної операції ІНТЕРФЛЕКС продовжуються навчання військовослужбовців Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, українські бійці під керівництвом австралійських інструкторів операції “Куду” Сухопутних військ Австралійських Сил Оборони навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою, зокрема штурму та зачистці будівель.

Навчання відбувалось на одному з британських полігонів. Там відтворена урбанізована місцевість - кількаповерхові приватні будинки, міні-готелі, городи і сади, господарські приміщення, паркани та огорожі.

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Бійці ЗСУ вчилися просуватися вперед, будинок за будинком, правильно обирати позиції для вогневого контролю, застосовувати гранати і дими, рятувати та евакуйовувати поранених, діяти злагоджено в групах.

Також увагу приділили аналізу ситуації на ділянці фронту. Зокрема, визначили порядок доповіді командирам, щоб ті завжди мали актуальну інформацію та контролювали обстановку на ділянці.

Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ
Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою

Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ
Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою

Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ
Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою

Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ
Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою

Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ
Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою

Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ
Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою

Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ
Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою
Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ
Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою
Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ
Українські бійці навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою

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