Глава Пентагону: виживання України під загрозою

США залишаються вірними Києву, навіть Вашингтон не матиме ресурсів для допомоги.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час 20-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" попередив, що виживання України під загрозою. Очільник Пентагону намагався переконати союзників у тому, що США залишаються вірними Києву, навіть якщо у Вашингтона фактично закінчилися гроші для продовження озброєння українських сил, пише Reuters.

Ллойд Остін у вівторок очолив вже 20-ту зустріч формату "Рамштайн" за участі майже 50 союзників, які надають військову підтримку Україні.

"Виживання України та безпека Америки під загрозою", – сказав Остін, – Наші союзники і партнери продовжують активізуватися, Сполучені Штати також повинні це робити", – додав він.

Після сказаного міністр оборони США не сказав, як Вашингтон підтримуватиме Україну без додаткового фінансування.

Допомога США для України