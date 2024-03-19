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Глава Пентагону: виживання України під загрозою

США залишаються вірними Києву, навіть Вашингтон не матиме ресурсів для допомоги.

Глава Пентагону: виживання України під загрозою
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін під час 20-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" попередив, що виживання України під загрозою. Очільник Пентагону намагався переконати союзників у тому, що США залишаються вірними Києву, навіть якщо у Вашингтона фактично закінчилися гроші для продовження озброєння українських сил, пише Reuters.

Ллойд Остін у вівторок очолив вже 20-ту зустріч формату "Рамштайн" за участі майже 50 союзників, які надають військову підтримку Україні.

"Виживання України та безпека Америки під загрозою", – сказав Остін, – Наші союзники і партнери продовжують активізуватися, Сполучені Штати також повинні це робити", – додав він.

Після сказаного міністр оборони США не сказав, як Вашингтон підтримуватиме Україну без додаткового фінансування.

Допомога США для України

  • Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
  • Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.
  • 13 лютого цього року Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
  • Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
  • Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
  • Тим часом Білий дім оприлюднив проєкт бюджету Сполучених Штатів на 2025 фіскальний рік, який розпочнеться у жовтні. За повідомленням Держдепартаменту, документ передбачає майже півмільярда доларів допомоги для України.
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