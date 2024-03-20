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Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок в Донецькій області: є жертви

Під завалами знайшли тіла вох чоловіків.

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок в Донецькій області: є жертви
Фото: Вадим Філашкін

У середу, 20 березня, російська армія скинула авіабомбу на житловий будинок у Максимівці Вугледарської громади. Рятувальники знайшли під завалами тіла двох жертв, також поранення отримала літня жінка.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Фото: Вадим Філашкін

"2 людини загинули і 1 поранена внаслідок авіаудару по Максимівці Вугледарської громади. Росіяни ударили по селу сьогодні в обід, влучили у приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження", — написав Філашкін.

Також поранення отримала 72-річна жінка. Рятувальна операція на місці події завершена.

  • Сьогодні росіяни влучили у житловий будинок в Красногорівці Донецької області. Поранення отримав 72-річний чоловік.
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