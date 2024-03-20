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“Помста небес повільна, але певна”: нова голова Міжнародного суду заявила, що Путін не уникне відповідальності за війну

Томоко Акане впевнена, що Путін зрештою отримає те, на що заслуговує.

“Помста небес повільна, але певна”: нова голова Міжнародного суду заявила, що Путін не уникне відповідальності за війну
голова Міжнародного кримінального суду Томоко Акане
Фото: скріншот відео

Новообраний президент Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане у інтерв’ю Kyodo News висловила глибоке переконання, що Путін, ордер на арешт якого в Гаазі видали торік, буде притягнутий до відповідальності за його військові злочини в Україні. 

Томоко Акане процитувала китайське прислів’я – “Помста Неба повільна, але певна” – щоб показати, що Путін зрештою отримає те, на що заслуговує.

67-річна Томоко Акане, яка 11 березня стала першим японцем, який очолив МКС, мала стосунок до рішення суду про видачу ордера на арешт Путіна в березні минулого року за обвинуваченням у причетності до примусової депортації українських дітей.

Хоча малоймовірно, що Росія погодиться на видачу Путіна, оскільки країна не ратифікувала Римський статут, російського лідера можуть заарештувати, якщо він відвідає країни-члени МКС, включаючи Японію.

Раніше цього місяця Міжнародний кримінальний суд також видав ордери на арешт двох російських високопоставлених військових за звинуваченнями у атаках на українську енергетичну інфраструктуру та інші цивільні об’єкти, які кваліфіковані як військові злочини.

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