“Помста небес повільна, але певна”: нова голова Міжнародного суду заявила, що Путін не уникне відповідальності за війну

Томоко Акане впевнена, що Путін зрештою отримає те, на що заслуговує.

Новообраний президент Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане у інтерв’ю Kyodo News висловила глибоке переконання, що Путін, ордер на арешт якого в Гаазі видали торік, буде притягнутий до відповідальності за його військові злочини в Україні.

Томоко Акане процитувала китайське прислів’я – “Помста Неба повільна, але певна” – щоб показати, що Путін зрештою отримає те, на що заслуговує.

67-річна Томоко Акане, яка 11 березня стала першим японцем, який очолив МКС, мала стосунок до рішення суду про видачу ордера на арешт Путіна в березні минулого року за обвинуваченням у причетності до примусової депортації українських дітей.

Хоча малоймовірно, що Росія погодиться на видачу Путіна, оскільки країна не ратифікувала Римський статут, російського лідера можуть заарештувати, якщо він відвідає країни-члени МКС, включаючи Японію.

Раніше цього місяця Міжнародний кримінальний суд також видав ордери на арешт двох російських високопоставлених військових за звинуваченнями у атаках на українську енергетичну інфраструктуру та інші цивільні об’єкти, які кваліфіковані як військові злочини.