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Польські протестувальники блокують рух автобусів на ПП "Медика-Шегині"

Організатори планують пропускати по одному автобусу на дві години на в'їзд і на виїзд з України.

Польські протестувальники блокують рух автобусів на ПП "Медика-Шегині"

Сьогодні приблизно об 11:10 польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на під'їзді до пункту пропуску "Медика-Шегині".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"У пункті пропуску "Медика-Шегині" почалося блокування руху автобусів. Згідно з інформацією від польських колег, обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині"", - йдеться в повідомленні.

Організатори планують пропускати по одному автобусу на дві години на в'їзд і на виїзд з України. Про терміни блокування руху цієї категорії транспорту наразі невідомо.

"Просимо перевізників і громадян врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок", - наголосили в ДПСУ.

Напередодні фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня. Зазначалося, що планають демонстрації з сільськогосподарською технікою та блокади у близько 400 місцях. Також зачеплять і десяток важливих доріг на під’їзді до Варшави.

  • Місяцями польські аграрії блокують кордон із Україною, звинувачуючи українську агропродукціу в шкоді їхньому ринку. Також вони протестують через непов'язані з Україною законодавчі вимоги Євросоюзу щодо екологічності.
  • Днями польські аграрії заблокували ще й кордон із Німеччиною. Раніше в польському уряді натякали, що блокувати треба не український, а саме німецький кордон, куди потім прямує частина зернових із України.
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