Окупанти били з артилерії, мінометів та гранатометів.

Вночі та зранку 20 березня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади, повідомляє Сумська ОВА.

Краснопільська громада: ворог бив з міномету (3 вибухи), гранатомету (14 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено обстріли з артилерії (5 вибухів), міномету (4 вибухи), авіаудари КАБ (15 вибухів).

Миропільська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (31 вибухів).

Есманьська громада: був обстріл зі стрілецької зброї та міномету (2 вибухи).

Новослобідська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

За даними місцевої поліції, внаслідок обстрілів загинула одна цивільна особа. Також пошкоджено 4 приватні будинки, адміністративну будівлю, приміщення школи та дитячого садку, лікарню, магазин, зруйновано будівлю ліцею. Також сталося загорання двоповерхового багатоквартирного будинку.