За даними Нацполіції, вартість "послуги" становила від $500 до $3000.

Правоохоронці ліквідували злочинну групу, яка на замовлення здійснювала підпали будинків і квартир у всій Україні.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Послуги" паліїв можна було замовити через телеграм-канал. Після досягнення домовленості з "клієнтом" підозрювані за фінансову винагороду закидали будинки й квартири жертв пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відзняте відео надсилали "клієнтам" на підтвердження виконання замовлення", - йдеться в повідомленні.

Організаторами злочинної групи були двоє громадян, які залучили ще дев'ятьох осіб - жителів Київської та Житомирської областей.

Фото: Офіс генпрокурора

За даними Національної поліції, вартість "послуги" становила від $500 до $3000. Правоохоронці викрили факти підпалів у Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Наразі організаторам та учасникам групи повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України). Правоохоронці вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу.

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали банду паліїв із ватажком на прізвисько "Путін".