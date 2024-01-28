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За пів року кількість підпалів військкоматів у Росії зросла вдвічі, - британська розвідка

Це може свідчити про недовіру людей до обіцянки влади не проводити нову мобілізацію.

За пів року кількість підпалів військкоматів у Росії зросла вдвічі, - британська розвідка
Фото: donnews.ru

У Росії за останні шість місяців удвічі збільшилася кількість підпалів військкоматів.

Про це повідомляє британська розвідка.

Зазначається, що це може свідчити про недовіру людей до обіцянки влади не проводити нову мобілізацію.

22 січня російська влада повідомила про 220 нападів на військкомати з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними видання Медіазона, підтверджено 113 атак на військкомати з 26 липня 2023 року. Розвідники стверджують, що такі цифри засвідчують збільшення вдвічі підпалів військкоматів у РФ за останні шість місяців.

"Подальша мобілізація буде суперечити обіцянці президента РФ Володимира Путіна, яку він дав 14 грудня на пресконференції, - що в країні більше не буде мобілізації. Напади дуже ймовірно є наслідком недовіри до цієї обіцянки", – зазначили в британській розвідці.

Нагадаємо, що в серпні минулого року за добу в Росії спробували підпалити 14 військкоматів.А у вересні 2022-го один із призовників розстріляв голову призовної комісії військкомату.

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