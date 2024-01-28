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США хочуть передати Україні військову допомогу через Грецію

В обмін на це США пропонує Греції допомогу на суму 200 мільйонів доларів.

США хочуть передати Україні військову допомогу через Грецію
ЕРА/UPG
Фото: Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до прем'єр-міністра Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати Україні зброю в обмін на допомогу США на суму 200 мільйонів доларів.

Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini, пише "Суспільне".

В офіційному листі держсекретар пише, що Сполучені Штати цікавить оборонний потенціал, який Греція могла б передати чи продати Україні.

"Якщо ці можливості представляють інтерес для України, і доки уряд США не оцінить їх статус і цінність, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування збройних сил Греції на суму до 200 мільйонів доларів США", – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс у своїй заяві сказав про "важливий день" для національної оборони та дипломатії Греції. Крім того, він наголосив, що отриманий лист від глави американської дипломатії Блінкена підкреслює та закріплює глибину греко-американських відносин.

Міністр національної оборони Греції Нікос Панайотопулос наголосив, що Афіни з першого дня війни направили Україні гуманітарну допомогу та запропонували військову допомогу.

Держдепартамент США раніше дозволив продаж Греції американських винищувачів F-35 та супутнього обладнання на суму 8,6 мільярда доларів.

Згідно з заявою Агентства з питань співробітництва з безпеки Пентагону, що відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон за міжурядовими контрактами, йдеться про придбання до 40 винищувачів, 42 двигунів, систем наведення, запасних частин та іншого обладнання. Агентство запевнило, що постачання цієї техніки не зашкодить бойовій готовності США і "не змінить базового військового балансу" в регіоні.

Адміністрація США вже повідомила Конгрес про це рішення. Законодавчий орган має 30 днів для розгляду потенційної угоди та її можливого блокування.

У листі також йдеться, що 27 вересня 2022 завершився процес передачі Греції від США 30 мільйонів доларів на оборонні закупівлі через процес зовнішнього військового фінансування (FMF), щоб заохотити критичну підтримку України.

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